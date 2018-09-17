Делал “солнышко” на качели. На Буковине разбился 18-летний парень

В парке Сторожинца Черновицкой области 18-летний парень упал с качели и скончался по дороге в больницу.

– Вчера, 16 сентября 2018 года, около 20.20 в парке имени Федьковича произошло трагическое событие – юноша, катаясь на качелях, упал с нее, получив травму, и позже скончался по дороге в больницу, – сообщает местное издание storozhynets.info.

Отмечается, что 18-летний студент лесного колледжа пытался сделать на качелях “солнышко” – полный оборот вокруг оси, но не удержался в верхней точке и упал. После этого качеля вернулась и сильно ударила его.

Свидетели вызвали скорую, но по дороге в областной центр парень, к сожалению, умер.

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Весной в городе Коломыя Ивано-Франковской области возле городского озера качеля убила 16-летнюю девушку.

Фото: pixabay.com