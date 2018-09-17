В Киеве женщина выбросила младенца на мусорку

На улице Митрополита Липковского в Киеве прохожие нашли возле мусорки тело новорожденного ребенка.
В Соломенском районе за домом возле мусорки прохожие нашли подарочный пакет, а в нем – новорожденную девочку, сообщает столичная полиция.
Эксперт после осмотра не нашел внешних признаков насильственной смерти на теле младенца.
Больше станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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По факту возбуждено дело по предварительной квалификацией – ст. 117 Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.
Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства происшествия.
Похожий случай был в Киеве месяц назад – по улице Андрющенко, 4б мужчина нашел на мусорке пакет с мертвым младенцем.
Фото: kyiv.npu.gov.ua