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В столкновениях под ГПУ пострадали 7 полицейских

У здания Генпрокуратуры результате столкновений между участниками акции протеста и правоохранителями пострадали семь полицейских.

Сутички під ГПУ

Об этом сообщает столичная полиция.

– Во время мероприятия активисты расписали стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, а затем возникла потасовка с сотрудниками полиции, которые обеспечивали правопорядок. Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали помещение, – говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что активисты националистических организаций протестуют из-за экстрадиции в РФ добровольца Тимура Тумгоева.

По фактам событий под ГПУ сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 345 Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и ст. 296 Хулиганство.

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В столкновениях под ГПУ пострадали 7 полицейских / 2 фотографии

К слову, в июле во время заседания Киевсовета между участниками акции против повышения цен на проезд в транспорте и правоохранителями произошли стычки.

Фото: hromadske.ua

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