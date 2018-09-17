Задушил и закопал: на Черниговщине мужчина убил сына за плач

На Черниговщине задержали мужчину, который задушил своего младенца.

На Черниговщине полицейские задержали мужчину, который задушил своего младенца и закопал тело в сарае, сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области.

– Во время проверки оперативной информации об убийстве полиция провела санкционированный обыск в усадьбе жителя Сновского района. В результате в сарае хозяйства правоохранители обнаружили закопанные остатки трупа ребенка, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что зимой этого года мужчина пришел домой в нетрезвом состоянии. Услышав, что ребенок плачет, он взял подушку, положил ребенку на лицо и задушил его. После этого он вынес тело в сарай и закопал.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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