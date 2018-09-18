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Аэропорт Жуляны “заминирован”: пассажиров эвакуировали, рейсы отменили

В аэропорту Жуляны 17 сентября около 23.00 началась эвакуация пассажиров и персонала из-за анонимного сообщения о минировании терминала.

Аеропорт Жуляни "заміновано":

Сотни людей вынуждены были стоять у здания аэропорта, а те, кто уже проходил регистрацию, покинули объект, а все ближайшие рейсы из аэропорта отменили, сообщает Информатор.

При этом людей, прилетевших в аэропорт, не выпускали из самолетов.

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На месте работали взрывотехники с собаками.

Подозрительных предметов в терминале не обнаружено и в 01.30 терминал открыли для пассажиров.

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Аэропорт Жуляны “заминирован”: пассажиров эвакуировали, рейсы отменили / 5 фотографий

К слову, в Жулянах стоимость суточной парковки для легковых автомобилей увеличилось в 2,5 раза.

Фото, видеоДенис Карпенко/Информатор

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