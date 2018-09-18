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Маты вместо рисунка: в Одессе закрасили мурал Зиньковского (18+)

Полиция устанавливает злоумышленников, которые закрасили стрит-арт, созданный в центре Одессы известным украинским художником Гамлетом Зиньковским.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, накануне неустановленные лица испортили рисунок украинского художника, который был изображен на стене здания на улице Успенской.

Злоумышленники полностью закрасили изображение и сделали надписи, унижающие человеческое достоинство. Злоумышленники использовали также ненормативную лексику.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.2. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Работники полиции принимают меры по установлению лиц, которые могут быть причастны к указанному правонарушению.

Стрит-арт, о котором идет речь, был одним из самых красивых в городе муралов под названием Эта стена – мой дом.

Напомним, киевлянин сфотографировался на фоне 60 муралов столицы в тематических образах.

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