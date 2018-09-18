На Закарпатье иностранцы сбили насмерть школьницу и пытались сбежать в Венгрию

В селе Нижнее Солотвино (Закарпатская область) Volkswagen на иностранных номерах сбил насмерть 15-летнюю школьницу и скрылся с места события.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
– Очевидцы рассказали правоохранителям, что в результате столкновения бок авто деформировался. Полиция ввела план Перехват, на поиск авто ориентировали патрули нескольких районов, – говорится в сообщении.
Полицейские получили информацию о том, что разыскиваемые едут в село Большие Лучки. Поэтому полиция проинформировала об этом еще и пограничников.
В итоге правоохранители задержали при попытке пересечения границы двух иностранцев – 22-летних мужчину и женщину.
– Сотрудники полиции Закарпатья провели спецоперацию и за считанные часы поймали водителя и пассажирку авто, которые насмерть сбили 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Ужгородском районе. Оба оказались иностранцами, после совершенного они попытались бежать из Украины в Венгрию, – отметили в ГУНП.
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Водителя задержали и поместили в СИЗО. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).
В Госпогранслужбе добавили, что мужчину и женщину задержали в пункте пропуска Тиса вчера вечером.
– Как установили впоследствии правоохранители, правонарушители являются гражданами Германии и Израиля. После совершения ДТП они оставили свое транспортное средство и пытались выехать за пределы Украины на другом транспортном средстве, – сообщили в ведомстве.
Как сообщалось, в поселке в Харьковской области въехал в остановку общественного транспорта.