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Погоня в Киеве: авто слетело с дороги и загорелось

В Киеве водитель Mercedes во время погони не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль сгорел дотла.

Водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения в районе ТРЦ Оcean Plaza, пишет Информатор.

Нарушителя догнали патрульные и попросили остановиться. Водитель немца проигнорировал просьбу, увеличил скорость и начал скрываться от полиции.

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Машину нарушителя преследовало несколько экипажей. Ее вели аж до Воздухофлотского проспекта, 98. Там водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел с дороги через бордюр. От удара машина загорелась.

Полицейские задержали нарушителя на месте аварии. Водитель отказался от прохождения теста на алкоголь.

На месте происшествия работали три единицы спецтехники, бригада скорой, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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Погоня в Киеве: авто слетело с дороги и загорелось / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновцах полицейский автомобиль сбил пешехода на переходе.

Фото: Информатор.

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