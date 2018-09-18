Погоня в Киеве: авто слетело с дороги и загорелось

В Киеве водитель Mercedes во время погони не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль сгорел дотла.
Водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения в районе ТРЦ Оcean Plaza, пишет Информатор.
Нарушителя догнали патрульные и попросили остановиться. Водитель немца проигнорировал просьбу, увеличил скорость и начал скрываться от полиции.Читайте: Под Львовом перевернулся автобус: 20 человек в больнице, погибшего вырезали
Машину нарушителя преследовало несколько экипажей. Ее вели аж до Воздухофлотского проспекта, 98. Там водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел с дороги через бордюр. От удара машина загорелась.
Полицейские задержали нарушителя на месте аварии. Водитель отказался от прохождения теста на алкоголь.
На месте происшествия работали три единицы спецтехники, бригада скорой, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Ранее Факты ICTV писали, что в Черновцах полицейский автомобиль сбил пешехода на переходе.
Фото: Информатор.