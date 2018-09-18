Делал селфи на крыше электрички. Под Киевом погиб 10-классник

Под Киевом, в Броварском районе, зацепер погиб на крыше електрички, куда залез, чтобы сделать селфи.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

– Представлял себя крутым блоггером, но забыл, что не бессмертен…10-классник залез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищные кадры, и пропустил через себя разряд тока, – говорится в сообщении.

Парень погиб на месте.

Мать подростка рассказала, что сын давно увлекался экстримом и обещал “завязать”.

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Напомним, Факты ICTV собрали 15 примеров, когда люди погибли из-за попытки сделать селфи.