PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Днепре нашли отрубленную голову мужчины/

В Днепре нашли отрубленную голову мужчины

Около 19.00 17 сентября в водоеме на улице Аптекарская балка в Днепре прохожие обнаружили отрубленную человеческую голову.

Об этом пишет Информатор.

На место ЧП направили несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что найденная голова принадлежала мужчине среднего возраста. Его личность на данный момент не установлена.

Читайте: В Киевской области задержали банду рэкетиров с сельским головой во главе

На месте работали судебно-медицинские эксперты. Что именно произошло с мужчиной, будут выяснять правоохранители.

image image image image
В Днепре нашли отрубленную голову мужчины / 4 фотографии

Напомним, в городе Синельниково (Днепропетровская область) мужчина зарубил сожительницу топором и набросился на полицейских.

Фото: Информатор.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Били совком и кирпичом: в Винницкой области подростки убили 90-летнюю женщину
У селі під Вінницею жінка не прокинулась після сексу
Нашли в луже крови. Под Винницей женщина умерла после секса
В США жена убила мужа в супермаркете на глазах своих детей
Выстрелил в голову, забил ножом и молотком. В Киеве парень жил с трупом
В Днепре крупный пожар повредил десяток грузовиков и 300 еврокубов
Под Киевом мужчина расчленил сожительницу и спрятал в чемодане (18+)
Йосип Кобзон
Поддержали агрессию: в Днепре запретят российские песни
Вбивство Миколи Шитюка
Резали двумя ножами. Подробности убийства ученого Шитюка
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка