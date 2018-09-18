Около 19.00 17 сентября в водоеме на улице Аптекарская балка в Днепре прохожие обнаружили отрубленную человеческую голову.
Об этом пишет Информатор.
На место ЧП направили несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативную группу.
Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что найденная голова принадлежала мужчине среднего возраста. Его личность на данный момент не установлена.
Читайте: В Киевской области задержали банду рэкетиров с сельским головой во главе
На месте работали судебно-медицинские эксперты. Что именно произошло с мужчиной, будут выяснять правоохранители.
В Днепре нашли отрубленную голову мужчины / 4 фотографии
Напомним, в городе Синельниково (Днепропетровская область) мужчина зарубил сожительницу топором и набросился на полицейских.
Фото: Информатор.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+