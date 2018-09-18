Около 19.00 17 сентября в водоеме на улице Аптекарская балка в Днепре прохожие обнаружили отрубленную человеческую голову.

Об этом пишет Информатор.

На место ЧП направили несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что найденная голова принадлежала мужчине среднего возраста. Его личность на данный момент не установлена.

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На месте работали судебно-медицинские эксперты. Что именно произошло с мужчиной, будут выяснять правоохранители.







В Днепре нашли отрубленную голову мужчины / 4 фотографии

Напомним, в городе Синельниково (Днепропетровская область) мужчина зарубил сожительницу топором и набросился на полицейских.

Фото: Информатор.