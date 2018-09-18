В Киеве упал фрагмент балкона и убил женщину

В Святошинском районе столицы на женщину упал фрагмент ограждения балкона.

В Киеве на улице Клавдиевской строитель на 21 этаже выронил фрагмент ограждения балкона, что привело к гибели женщины, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

– На 21-ом этаже из рук рабочего выпал фрагмент металлического ограждения балкона, упал на женщину-продавца магазинчика на первом этаже. Несчастная как раз вышла подышать свежим воздухом. Смерть наступила мгновенно, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

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К слову, в Великобурлукском районе Харьковской области сегодня утром загорелся автобус IVAN.

Фото: dtp.kiev.ua