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В Мексике нашли грузовик, в котором было 157 трупов

В окрестностях города Гвадалахара (Мексика) обнаружили грузовик, в котором находилось 157 трупов.

Вантажівка

В окрестностях города Гвадалахара (Мексика) нашли большой грузовик с холодильным прицепом, в котором находилось 157 трупов, сообщает Daily Mail.

Грузовик оказался возле жилых домов и вонь начала тревожить местных жителей.

По информации издания, практика грузить тела в холодильный транспорт в Мексике существует из-за того, что в моргах не хватает мест.

Полиция открыла производство. Расследуется, почему транспорт оказался возле населенной территории.

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К слову, в селе Нижнее Солотвино (Закарпатская область) Volkswagen на иностранных номерах сбил насмерть 15-летнюю школьницу и скрылся с места события.

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