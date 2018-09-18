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В Запорожье пожилой зацепер прокатился на троллейбусе

В Запорожье пассажиры троллейбуса сняли на видео пенсионера-зацепера.

Видеозапись опасного развлечения пенсионера опубликовал паблик Это Запорожье.

Мужчина держался за лестницу на корпусе троллейбуса, пока тот ехал.

Читайте: Более 50% ожогов тела: в Киеве зацепера ударило током

В комментариях пользователи сети отмечают, что поступок мужчины был глупым и опасным.

Ранее Факты ICTV писали, что под Киевом, в Броварском районе, зацепер погиб на крыше електрички, куда залез, чтобы сделать селфи.

Фото: УНИАН.

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