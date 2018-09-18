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В Запорожье вуз продавал дипломы иностранцам

В Запорожье разоблачили преступную схему обучения иностранцев, организованную должностными лицами одного из государственных вузов.

У Запоріжжі ВНЗ торгував дипломами для іноземців

В Запорожье должностные лица государственного учебного заведения зачисляли студентов на основании поддельных официальных документов о среднем образовании или перевода с другого вуза, сообщает Нацполиция.

Документально иностранцы, которые получали диплом, не проходили обучение, на самом деле они приезжали в Украину исключительно для решения финансовых вопросов.

За свою помощь должностные лица получали соответствующее вознаграждение, а также присваивали средства, которые безосновательно получали от студентов в качестве оплаты за обучение.

В схеме также была задействована коммерческая структура, которая искала кандидатов среди иностранцев и обеспечивала их прибытие в Украину.

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В Запорожье вуз продавал дипломы иностранцам / 5 фотографий

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После решения организационных и финансовых вопросов “студенты” фактически не появлялись в стенах вуза.

Дальнейший учебный процесс и решение относительно сдачи сессий контролировали должностные лица вузов.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность, более $110 тыс. и €70 тыс.

Проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее правоохранители разоблачили махинации с результатами ВНО, которые нанесли госбюджету ущерб на более чем 7 млн ​​грн.

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