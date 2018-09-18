Около 11.20 в Житомире возник крупный пожар на складе готовой продукции ООО Житомирский картонный комбинат. Площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

– Высокая температура и быстрое распространение огня из-за высокой пожарной нагрузки (горит бумага, картон и т.д.) создают сложность в тушении. Чтобы предотвратить опрокидывание огня на другие цеха и на рядом расположенные предприятия, на тушении пожара работают 11 единиц техники и 63 человека личного состава, – сказано в сообщении.

Представитель комбината Ярослав Павловский заявил изданию Житомир.инфо, что версия о поджоге не рассматривается.

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– Пожар частично локализован, жертв нет. У нас спрашивают, допускаем ли мы возможность поджога: сейчас мы такой возможности не допускаем. То есть, мы не рассматриваем это как версию, – сказал Павловский.

Он отметил, что больше информации о причинах случившегося появится во второй половине дня.









В Житомире горит картонный комбинат / 5 фотографий

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