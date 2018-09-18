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Считали биомусором – на Херсонщине мертворожденных детей выбрасывали на свалку

В Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку.

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Уполномоченный президента Украины по делам детей Николай Кулеба сообщил в Facebook, что в Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку, поскольку они считались биомусором.

– В это было трудно поверить, когда мне об этом рассказал отец, ребенок которого родился вовремя, но мертвым. Поэтому я приехал в Херсонскую областную клиническую больницу, чтобы лично убедиться в том, что больница утилизирует мертворожденных детей вместе с послеоперационными отходами, – сообщил Кулеба.

По его информации, главный врач больницы смог только извиниться и добавил, что он не знал, что мертворожденный ребенок не является плодом и поэтому его должны хоронить.

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Кулеба обратился к губернатору Херсонской области с обязательным проведением служебного расследования касательно данной ситуации.

К слову, на улице Митрополита Липковского в Киеве прохожие нашли возле мусорки тело новорожденного ребенка.

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