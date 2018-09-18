В Великобурлукском районе Харьковской области сегодня утром загорелся автобус IVAN. К счастью, пострадавших нет.
Это произошло, когда автобус ехал из гаража до автовокзала, сообщает областная полиция.
53-летний водитель рассказал, что при переезде железнодорожного пути заметил из-под капота дым.
Он остановил автобус и самостоятельно пытался потушить огонь.
Однако, ему это не удалось, и мужчина вызвал пожарных.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки.
Остался один каркас. На Харьковщине на ходу сгорел пассажирский автобус / 3 фотографии
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К слову, вчера во Львовской области столкнулись рейсовый автобус, в котором находились 53 человека, и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб, 20 госпитализированы.
Фото: hk.npu.gov.ua
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