“Заминировал” собственную квартиру: в Киеве мужчина отомстил жене

Киевлянин решил отомстить жене и заминировал собственную квартиру. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

– Раньше с этого адреса поступал вызов от женщины о том, что мужчина угрожает ей физической расправой. Патрульные провели с правонарушителем профилактическую беседу, но мужчина обиделся на жену за вызов и позвонил в полицию с сообщением о заминировании дома, – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Во время осмотра помещения взрывотехники опасных предметов не нашли.

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Псевдоминером оказался 25-летний ранее судимый киевлянин. Его задержали и объявили о подозрении в совершении преступления по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Жуляны 17 сентября около 23.00 началась эвакуация пассажиров и персонала из-за анонимного сообщения о минировании терминала.

Фото и видео: полиция Киева.