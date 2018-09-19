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На Волыни отравились дети и беременная мать: умер 2-летний ребенок

В селе Боровно (Волынская область) отравились четверо детей.

Дитина у лікарні

В селе Боровно (Волынская область) отравились двое детей возрастом два года, двое детей четырех лет и беременная женщина. В результате происшествия один ребенок умер, сообщает Волынский областной лабораторный центр.

– В связи с тяжестью состояния, двухлетнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Камень-Каширской ЦРЛ, где 18 сентября он умер. Еще один ребенок из этой семьи переведен для дальнейшего лечения в Волынскую областную инфекционную больницу, – говорится в сообщении.

Больным поставили диагноз пищевая токсикоинфекция, но рассматриваются и другие версии заболевания.

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Чтобы установить причину группового заболевания, начато эпидемиологическое расследование в очаге в селе Боровно.

К слову, в столице несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 11-го этажа жилого дома на Борщаговке.

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