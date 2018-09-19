На Житомирщине воспитатели сдавали в рабство детей-инвалидов

В Житомирской области полиция разоблачила преступные группы, занимавшиеся трудовой эксплуатацией лиц с инвалидностью.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Дети выполняли хозяйственные и сельскохозяйственные работы, а работники заведения получали за это деньги.
– Пострадавших использовали для переноса порубленных дров и уборки бытового мусора, перенос мешков со строительными материалами, старой мебели, реализации продукции на рынке, – отметили в Нацполиции.
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Правоохранители задокументировали более 10 фактов трудовой эксплуатации воспитанников дома-интерната.
Директора дома-интерната и воспитателя заведения, который является его зятем, задержали.
Извещены о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее Факты ICTV писали, что на Запорожье правоохранители разоблачили группу, незаконно использовала труд людей с инвалидностью.
Фото и видео: пресс-служба Нацполиции.