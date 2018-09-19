Ясновидящая из Болгарии “развела” жителей Тернополя на 1 млн грн

Ясновидящая из Болгарии Анна-Мария была объявлена в розыск из-за кражи драгоценностей, которые ей сами принесли ее клиенты. Женщина утверждала, что поможет вылечить алкогольную зависимость, наладит отношения в семье и вылечит любые болезни.

Об этом сообщает Досье 102.

Женщина принимала людей в Тернополе по адресу Полевого 4,Б. Однако в определенный момент жители начали подозревать, что их нагло обманывают, пытаясь выманить деньги.

Аферистка выманивала деньги не совсем обычным способом. Она не просила платить за услуги, а предлагала отдать ей на время драгоценности, чтобы провести обряд очищения и убрать негативную энергию с вещей. Клиенты так и делали.

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Однако, когда пришло время забирать драгоценности, ясновидящей уже не было дома, а мобильный оказался не в сети.

Установлено, что жертвами аферистки стали 9 жителей Тернополя, сумма потерь которых составила около 1 млн гривен.

При проверке данных мошенницы стало известно, что документы фиктивные, а настоящее имя женщины – Малик Габриэлла. Также известно, что аферистка является уроженкой Молдовы, 1977 года рождения. Сообщить о месте пребывания мошенницы необходимо по номеру 098-550-99-03.

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