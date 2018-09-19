В Днепре из окна 3-го этажа школы упал мальчик

В одной из школ Днепра из окна на третьем этаже выпал первоклассник.
Это произошло в полдень, когда детей вели спать.
Учительница не пересчитала школьников и закрыла одного мальчика в классе.
– Там было много детей. Она их не перечислила, когда они выходили. Также не заметила их отсутствие, когда укладывала детишек спать, – рассказала спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Ребенок звал на помощь и выпал из окна третьего этажа.
Заметили первоклассника уже на земле.
Сейчас мальчик в реанимации.
Полиция открыла уголовное производство по статье Служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям. Виновному грозит до 3-х лет тюрьмы. Однако пока никому не сообщили о подозрении.
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На днях в Днепре с 10-го этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка и выжила.
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