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В Днепре из окна 3-го этажа школы упал мальчик

В одной из школ Днепра из окна на третьем этаже выпал первоклассник.

Лікарня

Это произошло в полдень, когда детей вели спать.

Учительница не пересчитала школьников и закрыла одного мальчика в классе.

– Там было много детей. Она их не перечислила, когда они выходили. Также не заметила их отсутствие, когда укладывала детишек спать, – рассказала спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ребенок звал на помощь и выпал из окна третьего этажа.

Заметили первоклассника уже на земле.

Сейчас мальчик в реанимации.

Полиция открыла уголовное производство по статье Служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям. Виновному грозит до 3-х лет тюрьмы. Однако пока никому не сообщили о подозрении.

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На днях в Днепре с 10-го этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка и выжила.

Фото: Dreamstime

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