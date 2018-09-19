В харьковском университете убили мужчину (18+)

В Харькове на 9-м этаже одного из вузов обнаружили тело 56-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
Убийство мужчины в одном из вузов Харькова произошло 18 сентября около 23.50, сообщает Нацполиция.
По подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские задержали и доставили в отделение его знакомого.
Выяснилось, что подозреваемый работает в вузе телефонистом. В тот день у мужчины был день рождения, он решил отпраздновать в помещении университета и пригласил трех своих знакомых.
– Застолье проходило в одном из кабинетов на 9-м этаже. Во время распития алкоголя между именинником и одним из товарищей возникла ссора, в ходе которой задержанный нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в область шеи.
Пострадавший пытался убежать от нападавшего и выбежал из кабинета. На лестнице он потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины, – говорится в сообщении.
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Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Злоумышленник задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.
Ранее в Днепре прохожие нашли в водоеме отрубленную человеческую голову.