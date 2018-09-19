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В Хмельницком горит школа. Детей эвакуировали

Возле парка имени Чекмана в Хмельницком загорелась школа №1.

Пожежа у хмельницькій школі

Об этом сообщает сайт 0382.

Всех детей эвакуировали и отвели в район парка.

На кадрах видео видно, что возгорание произошло в кабинете на верхнем этаже школы.

Позже в ГСЧС уточнили, что пожар возник в кабинете на 4-м этаже.

По состоянию на 11.00, возгорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

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В Хмельницком горит школа. Детей эвакуировали / 4 фотографии

Читайте: В Киеве на парковке бизнес-центра загорелось авто

Напомним, недавно в Ровенской области в результате пожара погибли двое детей – двоюродные брат и сестра.

Фотоdsns.gov.ua

Видео: Life Khmelnitsky

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