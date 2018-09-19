В Киеве произошла драка между полицией и НАБУ

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что после попытки установления незаконных средств прослушивания работники НАБУ применили силу против полицейских.

Работники Национальной полиции Украины и УГО заблокировали для проведения следственных действий автомобиль Ford, в котором находились работники НАБУ. Последние попытались установить незаконные средства скрытого снятия информации.

– Для того чтобы спасти сотрудников от разоблачения, от выявления незаконных и незарегистрированных средств снятия информации Артем Сытник использовал силовое подразделение НАБ Украины, которое используя огнестрельное оружие, применило насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, повредило имущество граждан, помешало проведению следственных действий, – отметили в САП.

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Работники НАБУ совершили наезд на других правоохранителей, причинив телесные повреждения и повредив имущество.

В САП добавили, что по факту совершения тяжелых должностных преступлений и преступлений против жизни и здоровья предпринят ряд уголовных производств.

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Ранее Факты ICTV писали, что у здания Генпрокуратуры результате столкновений между участниками акции протеста и правоохранителями пострадали семь полицейских.

Фото и видео: САП.