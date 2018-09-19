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В частном доме на Донбассе взорвался неизвестный предмет. Погиб мужчина

18 сентября в Алексеево-Дружковке (Донецкая область) в результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина.

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Об этом сообщается на сайте региональной ГСЧС.

Происшествие случилось поздно вечером во вторник. Взрыв прогремел в одном из частных домов на улице Янко.

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– В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета погиб 37-летний мужчина, – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Киеве мужчина угрожал убийством любимой и подложил под дверь ее квартиры гранату.

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