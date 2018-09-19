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В Винницкой области 2-летняя девочка впала в кому из-за столбняка

В Винницкой областной детской инфекционной больнице в крайне тяжелом состоянии лежит 2-летняя девочка со столбняком.

Ребенок в крайне тяжелом состоянии, сообщила начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению департамента здравоохранения облгосадминистрации Татьяна Бондаренко, передает Главком.

По ее словам, ребенок заболел около месяца назад и сейчас находится в коме.

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– Ребенок крайне тяжелый, в коме. Прививок у нее не было, отказ родителей от вакцинации есть, – рассказала Бондаренко.

Напомним, ранее в Киеве зафиксировали первый случайзаболевания столбняком в 2018 году.

Фото: Gorlov | Dreamstime.com

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