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На озере Виктория затонул паром – более 40 погибших

В Танзании на самом большом озере Африки – Виктория – затонул паром с пассажирами. Погибли более 40 человек, сотни считаются пропавшими без вести.

Паром MV Nyerere перевернулся и утонул между островами Укора и Буголора, сообщает издание Mirror.

Местные СМИ пишут, что паром был перегружен – на борту находились до 500 человек.

Читайте: Кораблекрушение в Конго: десятки погибших

Недавно в Греции горел паром с тысячей человек на борту.

ФотоMirror

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