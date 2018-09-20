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На Запорожье Lanos столкнулся с микроавтобусом: 4 погибших, двое – в больнице

В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли 4 человека, еще двое в больнице.

ДТП на трассе Харьков-Симферополь возле села Тракторное произошло около 05.08 ч., сообщает ГСЧС.

Столкнулись легковой автомобиль Lanos и микроавтобус Mercedes Vito. В результате ДТП в легковушке погибли 4 человека.

37-летнего водителя и 31-летнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали в Михайловской районную больницу.

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На Запорожье Lanos столкнулся с микроавтобусом: 4 погибших, двое – в больнице / 2 фотографии

Тела погибших деблокировали с помощью гидравлического оборудования. Устанавливаются персональные данные лиц.

На месте работали 5 спасателей и одна пожарная машина.
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Недавно под Львовом рейсовый автобус столкнулся с легковым авто – один человек погиб, двадцать оказались в больнице.

Фото: ГСЧС

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