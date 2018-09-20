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В Житомирской области неизвестные похитили автоматы из воинской части

В ночь на четверг, 20 сентября, группа неизвестных ограбила воинскую часть в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

– После учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад было похищено 5 пистолетов и 5 единиц автоматов АКС-74, – отметили в военной прокуратуре Центрального региона.

Читайте: “Сенсорные” перчатки и баллистические шлемы. Как будет выглядеть новое снаряжение военных

По факту похищения оружия начато уголовное производство по ч. 3 ст. 410 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве неизвестные напали на мужчину, силой посадили в авто и увезли в неизвестном направлении.

Фото: oruzhie.info

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