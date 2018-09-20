Не хотел платить: пассажир такси выпрыгнул из авто на ходу и умер

В Великобритании 29-летний мужчина разбился насмерть после того, как выскочил из такси на ходу.

В Великобритании 29-летний Тони Пембертон выпрыгнул из такси, поскольку водитель сильно завысил тариф поездки. В результате происшествия мужчина умер, сообщает WalesOnline.

Изначально стоимость поездки составляла 70 фунтов, но в пути водитель начал поднимать цену.

– Таксист заявил, что тариф меняется и что он хочет больше денег. Он попросил 80 фунтов, а потом уже и 90, – рассказала девушка погибшего.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии и пришел в ярость. Он начал пинать водительское кресло, а потом выпрыгнул из авто на скорости 100 км/ч. Полиция заявила, что Пембертон скончался от многочисленных травм.

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К слову, в Ватикане (Италия) автомобиль сбил туристов в нескольких метрах от собора Святого Петра.