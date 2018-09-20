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Привязала к авто и тянула по улице: женщина поиздевалась над собственной собакой

В городе Бершадь в Винницкой области  женщина привязала свою старую собаку к авто и таскала по улице.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Пожилая женщина решила избавиться от собаки, которая жила с ней 15 лет. Старую овчарку привязали к автомобилю цепью и тащили по улице. Животное было все рваное и окровавленное.

Синие жигули, к которым была прикована собака, заблокировали неравнодушные водители и вызвали полицию. После инцидента женщина вместе с собакой убежала домой.

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Животное продолжает жить со своей хозяйкой, теперь ее постоянно посещают правоохранители с ветеринаром.

В полиции открыли уголовное производство за жестокое обращение с животным. Отвечать придется не только женщине, но и таксисту. Виновных ждет наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области грабители вломились в дом пожилых людей и пытали их раскаленным утюгом.

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