Самоубийство в Мариуполе: школьница выбросилась с недостроенной 14-этажки

В Мариуполе ученица 11 класса школы №65 выбросилась из недостроенного 14-этажного дома, называемого “пизанской башней”.

Утром на улице Куинджи в Мариуполе из недостроенной многоэтажки выпала ученица ОШ №65, сообщает 0629.

– Перед тем, как уйти из жизни, девушка позвонила родителям. Пока мать вызывала скорую, отец отправился на место. Но было уже поздно, – говорится в сообщении.

На месте происшествия и в школе работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

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По информации, накануне между девушкой и родителями произошел конфликт из-за того, что она не хотела переходить в другую школу.

К слову, в Житомирской области разоблачили воспитателей интерната, которые сдавали в рабство детей-инвалидов.

Фото: 0629