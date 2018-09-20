PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Самоубийство в Мариуполе: школьница выбросилась с недостроенной 14-этажки/

Самоубийство в Мариуполе: школьница выбросилась с недостроенной 14-этажки

В Мариуполе ученица 11 класса школы №65 выбросилась из недостроенного 14-этажного дома, называемого “пизанской башней”.

Утром на улице Куинджи в Мариуполе из недостроенной многоэтажки выпала ученица ОШ №65, сообщает 0629.

– Перед тем, как уйти из жизни, девушка позвонила родителям. Пока мать вызывала скорую, отец отправился на место. Но было уже поздно, – говорится в сообщении.

На месте происшествия и в школе работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.
Читайте: В Киеве несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 11-го этажа В Житомире 15-летний парень поссорился с родителями и прыгнул с моста В Харькове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна. Полиция нашла записку

По информации, накануне между девушкой и родителями произошел конфликт из-за того, что она не хотела переходить в другую школу.

К слову, в Житомирской области разоблачили воспитателей интерната, которые сдавали в рабство детей-инвалидов.

Фото: 0629

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 11-го этажа
Жінка випала з вікна багатоповерхівки
Вместо записки – номер телефона. В Киеве из окна выпала женщина
Самогубство
В киевской квартире нашли спецназовца-иностранца с простреленной головой
Пішохідний міст у Житомирі
В Житомире 15-летний парень поссорился с родителями и прыгнул с моста
выпрыгнула из окна
В Харькове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна. Полиция нашла записку
Хотела прыгнуть с плотины: в Запорожье спасли участницу Синего кита
Мы почувствовали этот мир! В Днепре парень с девушкой выпрыгнули с 8 этажа
В Каменском мужчина покончил с собой из-за игры Момо
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка