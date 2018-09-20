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Смертельное ДТП на Прикарпатье: глава областной полиции сбил велосипедиста

В пгт. Перегинск Рожнятовского района служебный автомобиль начальника Прикарпатской полиции насмерть сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги.

– За рулем авто был полицейский водитель. По данному факту начато досудебное расследование и проверка. Водитель отстранен от исполнения служебных обязанностей, – отметили в ГУ НП в Ивано – Франковской области.

Начальник областной полиции находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.

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Во избежание конфликта интересов расследование проводит прокуратура области.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли 4 человека, еще двое в больнице.

Фото: police_ukraine

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