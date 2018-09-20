Столкновения под Радой: пострадал полицейский

В результате столкновений под Верховной Радой один полицейский травмировал ногу.
Под Верховной Радой, где проходит митинг, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.
По данным 112 Украина, возле Рады люди в балаклавах начали перелазить через забор и идти на штурм полиции.
Протестующие бросали что-то, похожее на петарды.
Пострадал полицейский, ему оказывают медицинскую помощь.
Обновлено в 12.15. Участники акции пытались прорвать полицейский кордон и попасть в помещение парламента, однако правоохранители помешали.
В этот момент митингующие бросили одну петарду. Никто в результате этого инцидента не пострадал, ситуация контролируется.
– Один сотрудник полиции получил травму ноги – он ранил ее на заборе по периметру здания, – сообщила заместитель начальника отделения коммуникации Нацполиции Киева Яна Неруш.
Напомним, под Верховной Радой Национальный корпус и Национальные дружины требуют защитить права иностранных добровольцев на Донбассе и выступают против выдачи добровольцев из Украины.
К слову, сегодня президент Петр Порошенко выступил в Раде с ежегодным посланием.
Фото: Нацполиция