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Столкновения под Радой: пострадал полицейский

В результате столкновений под Верховной Радой один полицейский травмировал ногу.

Под Верховной Радой, где проходит митинг, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

По данным 112 Украина, возле Рады люди в балаклавах начали перелазить через забор и идти на штурм полиции.

Протестующие бросали что-то, похожее на петарды.

Пострадал полицейский, ему оказывают медицинскую помощь.

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Столкновения под Радой: пострадал полицейский / 3 фотографии

Обновлено в 12.15. Участники акции пытались прорвать полицейский кордон и попасть в помещение парламента, однако правоохранители помешали.

В этот момент митингующие бросили одну петарду. Никто в результате этого инцидента не пострадал, ситуация контролируется.

– Один сотрудник полиции получил травму ноги – он ранил ее на заборе по периметру здания, – сообщила заместитель начальника отделения коммуникации Нацполиции Киева Яна Неруш.

Напомним, под Верховной Радой Национальный корпус и Национальные дружины требуют защитить права иностранных добровольцев на Донбассе и выступают против выдачи добровольцев из Украины.

К слову, сегодня президент Петр Порошенко выступил в Раде с ежегодным посланием.

Фото: Нацполиция

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