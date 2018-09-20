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В Колумбии авто протаранило людей на дороге: много погибших и раненых

В Гуадуасе (Колумбия) автомобиль наехал на толпу пешеходов. Восемь человек погибли, еще десять были ранены.

Об этом сообщает El Tiempo.

Во время столкновения на дороге находилась большая группа людей, которая собирала продукты, рассыпавшиеся при ДТП двух автомобилей. В этот момент в них въехала другая машина.

Читайте: ДТП с 5 авто под Киевом: 3 человека погибли, 3 – ранены

По предварительным данным, у автомобиля отказали тормоза.

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В Колумбии авто протаранило людей на дороге: много погибших и раненых / 3 фотографии

Напомним, в Ватикане (Италия) автомобиль сбил туристов в нескольких метрах от собора Святого Петра. Четыре человека получили ранения.

Фото: Bomberos de Cundinamarca.

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