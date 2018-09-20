В Киеве неизвестные подожгли 5 авто

В Дарницком районе Киева на проспекте Григоренко неизвестные подожгли 5 автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ НП полиции Киева.

– Ночью в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение, что на проспекте Григоренко горят автомобили. Спасатели потушили пламя, однако пять иномарок были частично повреждены огнем. На месте происшествия к сотрудникам полиции обратились с соответствующими заявлениями владельцы поврежденного автотранспорта. Криминалисты провели тщательный осмотр территории, чтобы установить истинные причины возгорания автомобилей, – говорится в сообщении.