В Киеве неизвестные подожгли 5 авто

В Киеве ночью неизвестные подожгли 5 автомобилей.
В Дарницком районе Киева на проспекте Григоренко неизвестные подожгли 5 автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ НП полиции Киева.
– Ночью в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение, что на проспекте Григоренко горят автомобили. Спасатели потушили пламя, однако пять иномарок были частично повреждены огнем. На месте происшествия к сотрудникам полиции обратились с соответствующими заявлениями владельцы поврежденного автотранспорта. Криминалисты провели тщательный осмотр территории, чтобы установить истинные причины возгорания автомобилей, – говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 КК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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К слову, 19 сентября на Голосеевском проспекте в Киеве автомобиль Dacia сбил мужчину и его малолетнего сына.