В Первомайске в больницу подбросили коробку с избитым младенцем

В больницу Первомайска Николаевской области неизвестные подбросили новорожденного мальчика. Маленькое тельце ребенка было покрыто синяками и ссадинами.

Об этом сообщает в Facebook управление по делам детей Первомайского городского совета.

– Около 22.00 14.09.2018 г. на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы неизвестным лицом в картонной коробке был оставлен ​​новорожденный ребенок мужского пола, – говорится в сообщении.

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Врачи при осмотре ребенка были потрясены тем, что на тельце младенца были многочисленные ссадины, синяки, царапины, впоследствии установлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма.

Ребенка срочно поместили в реанимационно-анестезиологическое отделение.

– На следующий день 15.09.2018 г. маленький Богданчик, именно такое имя получил ребенок при крещении, отправился в Николаевскую областную детскую больницу, где сейчас продолжается его лечение, – отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство по с ч. 2 ст. 135 – Оставление в опасности.

К слову, в Киеве месяц назад мужчина нашел на мусорке пакет с мертвым младенцем.

Фото: pixabay.com