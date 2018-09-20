В Приморске с автокрана упала бетонная плита и раздавила рабочего

В Приморское (Одесская область) во время строительных работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 46-летний рабочий.

Об этом пишет Бессарабия INFORM.

Трагедия случилась 15 сентября.

Во время работы автокрана, поднимавшего бетонную плиту, мужчина, пренебрегая техникой безопасности, стал под него. Плита сорвалась и упала на пострадавшего, передавив ему половину туловища. Мужчина погиб от разрывов внутренних органов.

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По данному факту ведется расследование.

Напомним, в июле в Нежине Черниговской области в двухэтажном недостроенном здании обрушилась бетонная плита. Погибли трое несовершеннолетних детей.