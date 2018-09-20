PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Приморске с автокрана упала бетонная плита и раздавила рабочего/

В Приморске с автокрана упала бетонная плита и раздавила рабочего

В Приморское (Одесская область) во время строительных работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 46-летний рабочий.

Об этом пишет Бессарабия INFORM.

Трагедия случилась 15 сентября.

Во время работы автокрана, поднимавшего бетонную плиту, мужчина, пренебрегая техникой безопасности, стал под него. Плита сорвалась и упала на пострадавшего, передавив ему половину туловища. Мужчина погиб от разрывов внутренних органов.

Читайте: В Никополе зверски убили 9-классницу. Тело нашли в воде

По данному факту ведется расследование.

Напомним, в июле в Нежине Черниговской области в двухэтажном недостроенном здании обрушилась бетонная плита. Погибли трое несовершеннолетних детей.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гройсман рассказал, какой будет новая скорая помощь
На Одещині зіткнулися два BMW: тіла загиблих вирізали з авто
Смертельное ДТП под Одессой: тела погибших вырезали из авто
Под Одессой 11-месячный мальчик утонул в кастрюле с водой
Під Одесою розбилася маршрутка з людьми
Не доехали до моря. Под Одессой разбилась маршрутка с людьми
Самогубство
Под Одессой повесилась 15-летняя беременная девушка
В Одесской области женщина с младенцем сбежала от врачей в лес. Ребенок умер
В Одесской области на глазах у бабушки ребенка раздавило воротами
Схватили за волосы и били по лицу – в Измаиле ромы напали на беременную женщину
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка