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В США неизвестные расстреляли нескольких человек

В округе Харфорд американского штата Мэриленд произошла. Сообщается о многочисленных жертвах.

Много человек убито в ходе стрельбы в округе Харфорд, Мэриленд, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Читайте: Погоня и стрельба: жесткий захват рейдеров в Кировоградской области

Власти заявляют о трех погибших. СМИ сообщают, что стрельба произошла в районе офисных зданий в городе Абердин.

Стрелявшую женщину задержали.

Ранее Факты ICTV писали, что в штате Калифорния (США) в офисе транспортной компании произошла стрельба.

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