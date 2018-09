86 погибших: на озере в Танзании перевернулся паром

Паром перевернулся возле берега между островами Укора и Буголора, сообщает Русская служба BBC.

Паром был рассчитан на 100 человек, но на борту пребывало более 400 пассажиров. Перегруженное судно потеряло равновесие, когда большинство пассажиров собралось вдоль одного борта.

Из числа спасенных 37 человек находятся в критическом состоянии. Точное число погибших и пострадавших не называется.

BREAKING: Rescue operations underway for passengers as MV Nyerere plying between Bugorara and Ukala islands, Tanzania sinks in Lake Victoria. Scores feared dead. pic.twitter.com/HiRQjeA3QB

— The African Voice (@teddyeugene) 20 сентября 2018 г.