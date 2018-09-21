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86 погибших: на озере в Танзании перевернулся паром

На озере Виктория в Танзании в результате крушения парома погибли, как минимум, 86 человек.

Паром перевернулся возле берега между островами Укора и Буголора, сообщает Русская служба BBC.

Паром был рассчитан на 100 человек, но на борту пребывало более 400 пассажиров. Перегруженное судно потеряло равновесие, когда большинство пассажиров собралось вдоль одного борта.

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Из числа спасенных 37 человек находятся в критическом состоянии. Точное число погибших и пострадавших не называется.

Ранее Факты ICTV писали, что в Индонезии на озере Тоба паром потерпел крушение. 190 пассажиров считаются пропавшими без вести.

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