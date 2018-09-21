На Тернопольщине 250 человек отравились после обработки полей

В селе Иван-Пустое в Тернопольской области произошло массовое отравление. После опрыскивания полей за медицинской помощью обратились 250 человек, среди которых – дети.

С жалобами на отравление в больницу обратились более 200 жителей села Иван-Пустое в Тернопольской области. Люди почувствовали недомогание после того, как самолет окропил поля в их селе, пишет 0352.

– 250 жителей села Иван-Пустое Борщевского района обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. 80 из них – дети, – сообщил врач семейной медицины амбулатории села Иван-Пустое Владимир Буляк.

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По информации, поля начали обрызгивать еще 18 сентября. Сразу после этого у всех жителей села резко ухудшилось самочувствие.

В селе уже работают специалисты из областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы.

Недавно на Волыни отравились четверо детей и беременная женщина. Двухлетний мальчик умер.

Фото: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime