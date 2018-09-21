На 120 км трассы Киев-Харьков произошло ДТП с участием грузовика, который перевернулся и перегородил дорогу.
Фура, которая везла яблоки, перевернулась, фруктами усыпана вся дорога, сообщает Киев Оперативный.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Об обстоятельствах, при которых произошло ДТП, не сообщается.
На трассе Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками – дорога заблокирована / 3 фотографии
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Недавно на трассе Киев-Чоп из-за пьяного водителя перевернулась фура. Тогда грузовик перекрыл все четыре полосы.
Фото: Киев Оперативный
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