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На трассе Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками – дорога заблокирована

На 120 км трассы Киев-Харьков произошло ДТП с участием грузовика, который перевернулся и перегородил дорогу.

Перекинулася фура з яблуками

Фура, которая везла яблоки, перевернулась, фруктами усыпана вся дорога, сообщает Киев Оперативный.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Об обстоятельствах, при которых произошло ДТП, не сообщается.

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На трассе Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками – дорога заблокирована / 3 фотографии

Читайте: Смертельное ДТП в Одессе: погиб врач, который 20 лет спасал тяжелобольных

Недавно на трассе Киев-Чоп из-за пьяного водителя перевернулась фура. Тогда грузовик перекрыл все четыре полосы.

ФотоКиев Оперативный

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