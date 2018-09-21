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Нападение на инкассаторов в Одессе: объявлен план Сирена

В Одессе двое мужчин напали на инкассаторов платежных терминалов.

– Происшествие имело место в Приморском районе. Двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате два сотрудника частной фирмы ранены. На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников, – сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

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Пока грабители не задержаны, предварительная квалификация по данному факту – разбойное нападение.

– Злоумышленники украли 200 тыс. грн у сотрудников частной фирмы, которая занимается пополнением наличными средствами терминалов мобильной связи, – заявил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает 112. Ua.

Инкассаторы, которые получили телесные повреждения, получили медицинскую помощь и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре неизвестные совершили разбойное нападение.

Фото: national.police.ua

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