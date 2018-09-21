Резня в детском саду в США: 5 пострадавших

В Нью-Йорке (США) 52-летняя женщина устроила резню в детском саду.

В Нью-Йорке (США) 52-летняя сотрудница детского сада устроила резню, в результате которой пострадали 5 человек, среди которых 3 детей, сообщает NBC.

По информации полиции, одна девочка находится в тяжелом состоянии. Угрозы жизни пострадавшим сейчас нет.

Преступницу нашли через некоторое время после нападения в подвале детского сада, где она пыталась вскрыть себе вены.

Женщину госпитализировали, она находится под присмотром полиции. Мотивы поведения нападавшей неизвестны.

Читайте: Нападение на инкассаторов в Одессе: объявлен план Сирена

К слову, в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк, США) на поминках началась стрельба.