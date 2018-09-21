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Стрельба на поминках в США: среди пострадавших ребенок

В городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк, США) на поминках началась стрельба.

Пістолет

В городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк, США) на поминках произошла стрельба, в результате которой пострадали 5 человек, среди которых ребенок, сообщает The Post-Standard.

Очевидцы инцидента рассказали, что услышали примерно 10-15 выстрелов и добавили, что стреляли несколько человек.

Стрельба началась на поминках, где собралось 50 человек. Подробности инцидента пока неизвестны.

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К слову, в округе Харфорд американского штата Мэриленд произошла стрельба. Сообщается о многочисленных жертвах.

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