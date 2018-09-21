Синий кит или убийственная Момо? Волна суицидов в Киеве

По Киеву пронеслась волна суицидов. Что толкает украинцев на самоубийство – Синий кит, убийственная Момо или подростковая любовь?

Столицей катится волна суицидов. В центре Киева 34-летнего мужчину вытащили из петли на автобусной остановке.

Позже перед окнами Министерства внутренних дел женщина выпала с балкона.

На другом конце города – 16-летняя девушка переписывалась в соцсети, а затем выпрыгнула из окна 11-го этажа.

За несколько часов до трагедии 11-классница отпросилась со школы, а за минуту до прыжка отметилась в соцсети.

Смертельный Синий кит, убийственная Момо или подростковая любовь? Кто или что на самом деле заставило девочку свести счеты с жизнью?

Узнайте в сюжете Чрезвычайных новостей.

К слову, вчера в Мариуполе школьница прыгнула с недостроенной 14-этажки.