Синий кит или убийственная Момо? Волна суицидов в Киеве

По Киеву пронеслась волна суицидов. Что толкает украинцев на самоубийство – Синий кит, убийственная Момо или подростковая любовь?
Столицей катится волна суицидов. В центре Киева 34-летнего мужчину вытащили из петли на автобусной остановке.
Позже перед окнами Министерства внутренних дел женщина выпала с балкона.
На другом конце города – 16-летняя девушка переписывалась в соцсети, а затем выпрыгнула из окна 11-го этажа.
За несколько часов до трагедии 11-классница отпросилась со школы, а за минуту до прыжка отметилась в соцсети.
Смертельный Синий кит, убийственная Момо или подростковая любовь? Кто или что на самом деле заставило девочку свести счеты с жизнью?
Узнайте в сюжете Чрезвычайных новостей.
К слову, вчера в Мариуполе школьница прыгнула с недостроенной 14-этажки.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+