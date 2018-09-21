PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Донецке прогремел взрыв. Мужчина взорвал гранату в магазине/

В Донецке прогремел взрыв. Мужчина взорвал гранату в магазине

21 сентября в одном из магазинов Донецка прогремел взрыв. Ранения получила женщина.

Об этом сообщает 62.ua со ссылкой на очевидцев ЧП.

По их словам, на остановке Шахта №19 мужчина зашел в хлебный магазин и взорвал гранату.

Сообщается, что осколками ранило одну женщину.

Читайте: Ночью в Харькове прогремел взрыв. Ранен мужчина

В то же время пользователи российской социальной сети сообщают о двух пострадавших.

image image image
В Донецке прогремел взрыв. Мужчина взорвал гранату в магазине / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе на станции технического обслуживания произошел пожар, который спровоцировал взрывы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Остались руины: в Винницкой области взорвался дом с 71-летним мужчиной
Крим
“Взрыв” в Симферополе. Крымчан напугал странный хлопок
вибух на донбасі
В частном доме на Донбассе взорвался неизвестный предмет. Погиб мужчина
Граната
На Запорожье мужчина во время ссоры бросил в девушку гранату
На Прикарпатье банда из 5 мужчин подорвала ресторан
Ночью в Харькове прогремел взрыв. Ранен мужчина
Пожежа
На СТО в Одессе произошли взрывы – есть пострадавшие
убит захарченко
По приказу Путина: в “ДНР” отправили сыщиков – РосСМИ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка