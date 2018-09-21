В пожаре в Днепропетровской области погибли две женщины

В поселке Колонна-Межевая Меживского района в результате пожара погибли мать с дочерью.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем здании летней кухни Огнем уничтожено перекрытие и крыша здания, а также повреждено домашнее имущество внутри на площади 42 м.кв. Пожар локализован в 21.45 и ликвидирован в 23.07, – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
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Во время ликвидации пожара внутри здания обнаружены тела двух погибших: женщины 1968 года рождения и ее дочери 1994 года рождения.
Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре произошел пожар на территории автотранспортного предприятия по улице Орловской Чечеловского района.
Фото: ГСЧС
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