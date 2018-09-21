PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Сумской области на ходу загорелся автобус – в салоне находились 20 детей/

В Сумской области на ходу загорелся автобус – в салоне находились 20 детей

21 сентября около 14.00 на автодороге возле села Штеповка (Сумская область) загорелся автобус, в салоне которого находились 20 воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей и двое сопровождающих.

Об этом сообщает пресс-служба области.

Во время движения загорелся моторный отсек автобуса. Дети и взрослые успели оперативно эвакуироваться, прежде, чем огонь перекинулся на салон транспортного средства. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте: Нападение на инкассаторов в Одессе: объявлен план Сирена

Автобус принадлежал Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. На нем детей пытались доставить в один из санаториев области. В настоящий момент все дети вернулись в Хоружевку.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства возгорания.

image image image image image image image
В Сумской области на ходу загорелся автобус – в салоне находились 20 детей / 7 фотографий

Напомним, 18 сентября на Харьковщине на ходу сгорел пассажирский автобус.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка