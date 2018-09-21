21 сентября около 14.00 на автодороге возле села Штеповка (Сумская область) загорелся автобус, в салоне которого находились 20 воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей и двое сопровождающих.

Об этом сообщает пресс-служба области.

Во время движения загорелся моторный отсек автобуса. Дети и взрослые успели оперативно эвакуироваться, прежде, чем огонь перекинулся на салон транспортного средства. В результате инцидента никто не пострадал.

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Автобус принадлежал Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. На нем детей пытались доставить в один из санаториев области. В настоящий момент все дети вернулись в Хоружевку.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства возгорания.













В Сумской области на ходу загорелся автобус – в салоне находились 20 детей / 7 фотографий

Напомним, 18 сентября на Харьковщине на ходу сгорел пассажирский автобус.